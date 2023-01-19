Україна очікує на згоду: Зеленський зробив заяву щодо танків, натякнувши на Німеччину

Україна очікує згоди щодо постачання танків. Йдеться про рішення від країни, яка має на них права.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський 19 січня під час його зустрічі з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, повідомляє РБК-Україна.

"Питання танків актуальне і чутливе", - сказав Зеленський.

За його словами, питання танків залежить від багатьох причин, але не залежить від бажання України.

Зеленський також наголосив, Україні необхідна броньована техніка, бо "проти тисячі танків" недостатньо мужності українських військових".

При цьому на сьогодні, як підкреслив президент, є багато країн, серед яких Польща, Фінляндія, Португалія, Іспанія, які погоджуються з передачею танків.

"Ми всі очікуємо на згоду від країни, яка має відповідні права та ліцензії", - заявив Зеленський.

Він додав, що Україна займається виробництвом, але чого і в якій кількості президент уточнювати не став.

"Техніка водночас потрібна Україні швидко, бо кожна хвилина - це життя людини", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше деякі країни, першою з яких стала Польща, заявили про готовність передати Україні танки Leopard. Проте вони чекають дозволу від Німеччини, яка я виробником.

При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, він готовий дозволити постачання Києву танків Leopard за умови, що США нададуть Україні Abrams.

На що в Білому домі йому відповіли, зазначивши, що країни самі мають вирішувати, яку воєнну допомогу надавати українцям.

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