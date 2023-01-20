В Минобороны Германии "не видят связи" между поставками танков Leopard 2 и Abrams

Предоставление Украине немецких танков Leopard 2 не должно быть привязано к поставкам американских Abrams.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Германии Бориса Писториуса телеканала ARD.
В ответ на вопрос, готов ли Берлин передать Киеву тяжелые бронированные машины только в случае аналогичных действий со стороны Вашингтона, чиновник заявил, что "не видит связи между двумя этими поставками".
В то же время Писториус отметил, что немецкий канцлер Олаф Шольц обсуждает с президентом США Джо Байденом тему предоставления танков Leopard 2 без Abrams.
"Я абсолютно уверен, что мы получим решение по этому вопросу в ближайшие несколько дней. Но сегодня я не могу сказать вам, как будет оно выглядеть", - добавил министр обороны.
Напомним, 18 января Шольц уклонился от ответа на вопрос о танках Leopard для ВСУ, но заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину.
Позже немецкие СМИ написали, что канцлер может согласиться на передачу Украине танков Leopard 2, только если США, в свою очередь, поставят Abrams.
Президент Владимир Зеленский заявил, что есть много стран, которые соглашаются с передачей танков, однако они ожидают решения государства, что имеет на них права.
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