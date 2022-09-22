Міноборони Німеччини про кроки Путіна: це спонукає нас більше допомагати Україні

"Ця реакція Путіна на успіхи України спонукає нас продовжувати підтримувати українців і посилати цей чіткий сигнал", - заявила глава Міноборони Німеччини.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на тимчасово окупованих териоторіях росіяни та колаборанти планують у короткі терміни (23-27 вересня) провести так звані "референдуми" щодо "приєднання до РФ".

Додамо, вчора російський диктатор Володимир Путін заявив, що повністю підтримує такий крок а також оголосив про часткову мобілізацію, яка стартувала вже з 21 вересня.

Захід вже відреагував на такі кроки путіна. Зокрема, стало відомо, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу проведуть екстрену зустріч, на якій вони обговорять запровадження нових санкцій проти Росії та продовження допомоги Україні.

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