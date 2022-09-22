Минобороны Германии о шагах Путина: это побуждает нас больше помогать Украине

"Эта реакция Путина на успехи Украины побуждает нас продолжать поддерживать украинцев и посылать этот четкий сигнал", - заявила глава Минобороны Германии.

Напомним, ранее стало известно, что на временно оккупированных территориях россияне и коллаборанты планируют в короткие сроки (23-27 сентября) провести так называемые "референдумы" по "присоединению к РФ".

Добавим, вчера российский диктатор Владимир Путин заявил, что полностью поддерживает такой шаг, а также объявил о частичной мобилизации , которая стартовала уже с 21 сентября.

Запад уже отреагировал на такие шаги путина. В частности, стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза проведут экстренную встречу, на которой они обсудят введение новых санкций против России и продление помощи Украине.

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