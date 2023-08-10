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Міноборони Німеччини хоче покращити боротьбу зі шпигунством на тлі російської загрози

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Четвер 10 серпня 2023 18:02
Міноборони Німеччини хоче покращити боротьбу зі шпигунством на тлі російської загрози Фото: Борис Пісторіус, голова Міноборони Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччині необхідно розширювати заходи для боротьби зі шпигунством, оскільки з боку Росії виникають гібридні загрози.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Чиновник нагадав про вчорашнє затримання співробітника Федерального управління техніки, інформаційних технологій та використання Бундесверу, якого підозрюють у роботі на Росію. За його словами, це успіх для Німеччини у сфері боротьби зі шпигунством.

Пісторіус зазначив, що у Німеччині необхідно зміцнити службу військової контррозвідки.

"За часів російської загарбницької війни проти України ми повинні адаптуватися до зростаючої гібридної загрози і продовжувати розширювати нашу контррозвідку у тісній співпраці з нашими європейськими та міжнародними партнерами", - наголосив він.

Шпигуни РФ у Німеччині

Нагадаємо, ще наприкінці минулого року німецькі правоохоронці затримали співробітника Федеральної розвідувальної служби. Він міг передавати Росії секретну інформацію.

При цьому нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Росія співпрацює з праворадикальною німецькою партією "Альтернатива для Німеччини" і намагається домогтися від неї зриву постачання зброї в Україну.

Також журналісти писали, що на території ФРН діє низка агентів Росії. Вони намагаються налаштувати країну проти допомоги Україні.

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