Міноборони Німеччини хоче покращити боротьбу зі шпигунством на тлі російської загрози
Німеччині необхідно розширювати заходи для боротьби зі шпигунством, оскільки з боку Росії виникають гібридні загрози.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
Чиновник нагадав про вчорашнє затримання співробітника Федерального управління техніки, інформаційних технологій та використання Бундесверу, якого підозрюють у роботі на Росію. За його словами, це успіх для Німеччини у сфері боротьби зі шпигунством.
Пісторіус зазначив, що у Німеччині необхідно зміцнити службу військової контррозвідки.
"За часів російської загарбницької війни проти України ми повинні адаптуватися до зростаючої гібридної загрози і продовжувати розширювати нашу контррозвідку у тісній співпраці з нашими європейськими та міжнародними партнерами", - наголосив він.
Шпигуни РФ у Німеччині
Нагадаємо, ще наприкінці минулого року німецькі правоохоронці затримали співробітника Федеральної розвідувальної служби. Він міг передавати Росії секретну інформацію.
При цьому нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Росія співпрацює з праворадикальною німецькою партією "Альтернатива для Німеччини" і намагається домогтися від неї зриву постачання зброї в Україну.
Також журналісти писали, що на території ФРН діє низка агентів Росії. Вони намагаються налаштувати країну проти допомоги Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.