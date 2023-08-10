Минобороны Германии хочет улучшить борьбу со шпионажем на фоне российской угрозы
Германии необходимо расширять меры для борьбы со шпионажем, поскольку со стороны России возникают гибридные угрозы.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
Чиновник напомнил о вчерашнем задержании сотрудника Федерального управления техники, информационных технологий и использования Бундесвера, которого подозревают в работе на Россию. По его словам, это успех для Германии в области борьбы со шпионажем.
Писториус отметил, что в Германии необходимо укрепить службу военной контрразведки.
"Во времена российской захватнической войны против Украины мы должны адаптироваться к растущей гибридной угрозе и продолжать расширять нашу контрразведку в тесном сотрудничестве с нашими европейскими и международными партнерами", - подчеркнул он.
Шпионы РФ в Германии
Напомним, еще в конце прошлого года немецкие правоохранители задержали сотрудника Федеральной разведывательной службы. Он мог передавать России секретную информацию.
При этом недавно в СМИ появилась информация, что Россия сотрудничает с праворадикальной немецкой партией "Альтернатива для Германии" и пытается добиться от нее срыва поставок оружия в Украину.
Также журналисты писали, что на территории ФРГ действует ряд агентов России. Они пытаются настроить страну против помощи Украине.
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