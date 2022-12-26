В Німеччині затримали розвідника, який міг передавати Росії дані про Україну

В Німеччині затримали співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND), якого підозрюють в співробітництві з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

Карстена Л. арештували за підозрою в державній зраді, проте німецькі ЗМІ додають, що через нього Росія могла отримувати секретну інформацію про ситуацію в Україні. У відомствах, які розслідують справу, не виключають, що розвідника могли шантажувати.

Співробітника BND заарештували в середу. Його звинувачують у передачі держтаємниці Росії. За словами міністра юстиції Марко Бушмана, це "важливий удар по російському шпигунству" - якщо звинувачення правильні.

За даними видання, за останні роки в Німеччині було засуджено кількох людей, які шпигували на користь Росії. Однак про подвійного агента у Федеральній розвідувальній службі вони дізнаються рідко. Останній раз це трапилось у 2014 році.