В Німеччині затримали розвідника, який міг передавати Росії дані про Україну
В Німеччині затримали співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND), якого підозрюють в співробітництві з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
Карстена Л. арештували за підозрою в державній зраді, проте німецькі ЗМІ додають, що через нього Росія могла отримувати секретну інформацію про ситуацію в Україні. У відомствах, які розслідують справу, не виключають, що розвідника могли шантажувати.
Співробітника BND заарештували в середу. Його звинувачують у передачі держтаємниці Росії. За словами міністра юстиції Марко Бушмана, це "важливий удар по російському шпигунству" - якщо звинувачення правильні.
За даними видання, за останні роки в Німеччині було засуджено кількох людей, які шпигували на користь Росії. Однак про подвійного агента у Федеральній розвідувальній службі вони дізнаються рідко. Останній раз це трапилось у 2014 році.
Органи безпеки Німеччини роками зазначають, що Росія стає все більш агресивною в цій країні для досягнення своїх цілей. Після нападу на Україну в лютому вони попереджали про подальше зростання.
Нагадаємо, в Австрії викрили російського шпигуна, який передавав засекречені дані до Кремля, зокрема й щодо війни в Україні. Він виявився сином російського дипломата.
Раніше ми писали, що від лютого у Польщі виявили шістьох громадян з РФ і Білорусі, які шпигували на користь країни-агресора.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.