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В Німеччині затримали розвідника, який міг передавати Росії дані про Україну

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Німеччина, Понеділок 26 грудня 2022 17:02
В Німеччині затримали розвідника, який міг передавати Росії дані про Україну Фото: в Німеччині затримали розвідника який міг передавати Росії дані про Україну (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В Німеччині затримали співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND), якого підозрюють в співробітництві з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Карстена Л. арештували за підозрою в державній зраді, проте німецькі ЗМІ додають, що через нього Росія могла отримувати секретну інформацію про ситуацію в Україні. У відомствах, які розслідують справу, не виключають, що розвідника могли шантажувати.

Співробітника BND заарештували в середу. Його звинувачують у передачі держтаємниці Росії. За словами міністра юстиції Марко Бушмана, це "важливий удар по російському шпигунству" - якщо звинувачення правильні.

За даними видання, за останні роки в Німеччині було засуджено кількох людей, які шпигували на користь Росії. Однак про подвійного агента у Федеральній розвідувальній службі вони дізнаються рідко. Останній раз це трапилось у 2014 році.

Органи безпеки Німеччини роками зазначають, що Росія стає все більш агресивною в цій країні для досягнення своїх цілей. Після нападу на Україну в лютому вони попереджали про подальше зростання.

Нагадаємо, в Австрії викрили російського шпигуна, який передавав засекречені дані до Кремля, зокрема й щодо війни в Україні. Він виявився сином російського дипломата.

Раніше ми писали, що від лютого у Польщі виявили шістьох громадян з РФ і Білорусі, які шпигували на користь країни-агресора.

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