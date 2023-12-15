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В Міноборони назвали мету на 2024 рік та закликали виробників Британії до партнерства

Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Сергій Пишкін

Метою Міністерства оборони України на 2024 рік є локалізація виробництва озброєнь в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова під час британсько-української конференції з оборонної промисловості у Києві.

Під час конференції Умєров відзначив, що Британія є одним з найбільших партнерів та союзників України. Зокрема він подякував за всю надану зброю, яка дозволила Україні вистояти у перші дні повномасштабного вторгнення російських терористів, а також дозволяє звільняти українські землі й сьогодні. 

За словами Умєрова, мета Міністерства оборони на наступний рік - локалізація виробництва озброєнь в Україні. Він закликав британські оборонні компанії використати можливість перевірки зразків у бою, а також швидкий фідбек від наших воїнів для прозорої та ефективної співпраці з українськими виробниками.

"Ми зацікавлені у прямих угодах з британськими виробниками, готові підписувати довгострокові контракти", - заявив міністр. 

На наступний рік у бюджет Міноборони на статтю "озброєння, військова техніка та боєприпаси" для ЗСУ виділяється 255 мільярдів гривень. Як відзначив Умєров, Україна планує не лише створювати й розвивати технології, але й масштабувати їх. 

Виробництво зброї в Україні 

30 вересня в Україні відбувся форум оборонних індустрій, де брали участь українські та іноземні виробники зброї. У форумі взяли участь щонайменше 165 оборонних компаній з 26 країн. За його підсумками стало відомо, що зброю з Україною вироблятимуть майже 60 компаній з 23 країн світу.

Також наприкінці жовтня "Українська оборонна промисловість" та німецький оборонний концерн Rheinmetall створили спільне підприємство.

Як розповідав раніше міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишін, до кінця року наша країна хоче виготовляти десятки тисяч безпілотників щомісяця.

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