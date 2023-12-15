В Минобороны назвали цель на 2024 год и призвали производителей Британии к партнерству

Во время конференции Умеров отметил, что Великобритания является одним из крупнейших партнеров и союзников Украины. В частности он поблагодарил за все предоставленное оружие, которое позволило Украине выстоять в первые дни полномасштабного вторжения российских террористов, а также позволяет освобождать украинские земли и сегодня.

По словам Умерова, цель Министерства обороны на следующий год - локализация производства вооружений в Украине. Он призвал британские оборонные компании использовать возможность проверки образцов в бою, а также быстрый фидбек от наших воинов для прозрачного и эффективного сотрудничества с украинскими производителями.

"Мы заинтересованы в прямых соглашениях с британскими производителями, готовы подписывать долгосрочные контракты", - заявил министр.

На следующий год в бюджет Минобороны на статью "вооружение, военная техника и боеприпасы" для ВСУ выделяется 255 миллиардов гривен. Как отметил Умеров, Украина планирует не только создавать и развивать технологии, но и масштабировать их.

Производство оружия в Украине

30 сентября в Украине прошел форум оборонных индустрий, где принимали участие украинские и иностранные производители оружия. В форуме приняли участие, по меньшей мере, 165 оборонных компаний из 26 стран. По его итогам стало известно, что оружие из Украины будут производить около 60 компаний из 23 стран мира.

Также в конце октября "Украинская оборонная промышленность" и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие.

Как рассказывал ранее министр по вопросам стратегической промышленности Александр Камышин, до конца года наша страна хочет производить десятки тысяч беспилотников ежемесячно.