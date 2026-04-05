Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Міноборони назвали кількість уражених цілей РФ за березень: цифра вражає

11:24 05.04.2026 Нд
2 хв
У відомстві подякували українським бійцям за точність і ефективність
aimg Марія Науменко
Фото: український військовий (Getty Images)

Міністерство оборони повідомило, що за березень Сили оборони України уразили понад 151 тисячу цілей ворога.

У відомстві зазначили, що за цими показниками стоїть системна й наполеглива робота українських військових, а також удосконалення вже наявних рішень і впровадження нових технологій.

Окремо в Міноборони наголосили на зростанні ефективності дронів-перехоплювачів, які дедалі результативніше знищують російські ударні безпілотники типу Shahed і "Гербера".

У міністерстві подякували українським воїнам за влучність та ефективність на полі бою.

Нагадаємо, останнім часом підрозділи Сил безпілотних систем провели низку результативних операцій у Криму та на сході України. Зокрема, на початку квітня СБС спільно з ГУР завдали масштабного удару по півострову, під час якого було уражено літак Ан-72П та знищено склад із російськими ударними дронами "Оріон".

Крім того, оператори СБС у взаємодії з СБУ завдали удару по Алчевському металургійному комбінату, через що на одному з ключових промислових об’єктів окупантів зупинилося виробництво. Наприкінці березня українські військові також зірвали запуск ворожих безпілотників "Гербера" на Донецькому напрямку та знищили ЗРК "Тор".

