В Міноборони нагадали премії за знищену техніку Росії

Українські військовослужбовці можуть отримати грошову виплату за знищення ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

Як розповів Лазуткін:

підбиття ворожого військового автомобіля "коштує" 12,18 тисячі гривень;

танк - 48,72 тисячі гривень;

броньована машина - 40 тисяч гривень;

літак чи гелікоптер - більше 100 тисяч гривень;

корабель першого рангу - 243 тисячі гривень.

"Скажімо так, чергову "Москву" також є серйозний стимул нищити", - зауважив він.

Речник Міноборони зауважив, що для отримання премії важливо, аби у журналі бойових дій був запис про досягнення. Зокрема бажана фото або ж відеофіксація.

"Зважаючи на те, що зараз ведеться сучасна високотехнологічна війна і практично на кожному командному пункті є картинка з безпілотника з поля бою, тому це не має бути великою проблемою", - пояснив Лазуткін.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 29 квітня, втрати Російської Федерації склали:

1250 одиниць живої сили;

22 танки;

26 артилерійських систем й не тільки.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 468 720 солдатів.