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В Міноборони нагадали премії за знищену техніку Росії

Вівторок 30 квітня 2024 09:05
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В Міноборони нагадали премії за знищену техніку Росії Фото: в Міноборони нагадали премії за знищену техніку Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військовослужбовці можуть отримати грошову виплату за знищення ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

Як розповів Лазуткін:

  • підбиття ворожого військового автомобіля "коштує" 12,18 тисячі гривень;
  • танк - 48,72 тисячі гривень;
  • броньована машина - 40 тисяч гривень;
  • літак чи гелікоптер - більше 100 тисяч гривень;
  • корабель першого рангу - 243 тисячі гривень.

"Скажімо так, чергову "Москву" також є серйозний стимул нищити", - зауважив він.

Речник Міноборони зауважив, що для отримання премії важливо, аби у журналі бойових дій був запис про досягнення. Зокрема бажана фото або ж відеофіксація.

"Зважаючи на те, що зараз ведеться сучасна високотехнологічна війна і практично на кожному командному пункті є картинка з безпілотника з поля бою, тому це не має бути великою проблемою", - пояснив Лазуткін.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 29 квітня, втрати Російської Федерації склали:

  • 1250 одиниць живої сили;
  • 22 танки;
  • 26 артилерійських систем й не тільки.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 468 720 солдатів.

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