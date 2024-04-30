В Минобороны напомнили премии за уничтоженную технику России

Украинские военнослужащие могут получить денежную выплату за уничтожение вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

Как рассказал Лазуткин:

подбитие вражеского военного автомобиля "стоит" 12,18 тысячи гривен;

танк - 48,72 тысячи гривен;

бронированная машина - 40 тысяч гривен;

самолет или вертолет - более 100 тысяч гривен;

корабль первого ранга - 243 тысячи гривен.

"Скажем так, очередную "Москву" тоже есть серьезный стимул уничтожать", - заметил он.

Спикер Минобороны отметил, что для получения премии важно, чтобы в журнале боевых действий была запись о достижениях. В частности желательна фото или видеофиксация.

"Учитывая, что сейчас ведется современная высокотехнологичная война и практически на каждом командном пункте есть картинка из беспилотника с поля боя, поэтому это не должно быть большой проблемой", - пояснил Лазуткин.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 29 апреля, потери Российской Федерации составили:

1250 единиц живой силы;

22 танка;

26 артиллерийских систем и не только.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 468 720 солдат.