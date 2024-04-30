В Минобороны напомнили премии за уничтоженную технику России
Украинские военнослужащие могут получить денежную выплату за уничтожение вражеской техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.
Как рассказал Лазуткин:
- подбитие вражеского военного автомобиля "стоит" 12,18 тысячи гривен;
- танк - 48,72 тысячи гривен;
- бронированная машина - 40 тысяч гривен;
- самолет или вертолет - более 100 тысяч гривен;
- корабль первого ранга - 243 тысячи гривен.
"Скажем так, очередную "Москву" тоже есть серьезный стимул уничтожать", - заметил он.
Спикер Минобороны отметил, что для получения премии важно, чтобы в журнале боевых действий была запись о достижениях. В частности желательна фото или видеофиксация.
"Учитывая, что сейчас ведется современная высокотехнологичная война и практически на каждом командном пункте есть картинка из беспилотника с поля боя, поэтому это не должно быть большой проблемой", - пояснил Лазуткин.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 29 апреля, потери Российской Федерации составили:
- 1250 единиц живой силы;
- 22 танка;
- 26 артиллерийских систем и не только.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 468 720 солдат.
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