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В Минобороны напомнили премии за уничтоженную технику России

Вторник 30 апреля 2024 09:05
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В Минобороны напомнили премии за уничтоженную технику России Фото: в Минобороны напомнили премии за уничтоженную технику России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военнослужащие могут получить денежную выплату за уничтожение вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

Как рассказал Лазуткин:

  • подбитие вражеского военного автомобиля "стоит" 12,18 тысячи гривен;
  • танк - 48,72 тысячи гривен;
  • бронированная машина - 40 тысяч гривен;
  • самолет или вертолет - более 100 тысяч гривен;
  • корабль первого ранга - 243 тысячи гривен.

"Скажем так, очередную "Москву" тоже есть серьезный стимул уничтожать", - заметил он.

Спикер Минобороны отметил, что для получения премии важно, чтобы в журнале боевых действий была запись о достижениях. В частности желательна фото или видеофиксация.

"Учитывая, что сейчас ведется современная высокотехнологичная война и практически на каждом командном пункте есть картинка из беспилотника с поля боя, поэтому это не должно быть большой проблемой", - пояснил Лазуткин.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 29 апреля, потери Российской Федерации составили:

  • 1250 единиц живой силы;
  • 22 танка;
  • 26 артиллерийских систем и не только.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 468 720 солдат.

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