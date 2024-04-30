Понад 1200 окупантів та 39 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 30 квітня, становлять 1250 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 468 720 військових. Крім того, ЗСУ знищили 39 ББМ та 33 автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 30.04.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), змін лінії фронту немає, зокрема під Часовим Яром. Російським військам вдалося просунутися лише на схід від Красногорівки.

В Україні на фронті протягом доби сталося 115 бойових зіткнень. Авіація сил оборони вдарила по 5 районах зосередження особового складу противника.

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