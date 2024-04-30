ua en ru
Вт, 30 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Понад 1200 окупантів та 39 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Вівторок 30 квітня 2024 07:49
UA EN RU
Понад 1200 окупантів та 39 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: Генштаб оновив втрати РФ в Україні (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 30 квітня, становлять 1250 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 468 720 військових. Крім того, ЗСУ знищили 39 ББМ та 33 автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 30.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 468 720 (+1250) осіб ліквідовано;
  • танків - 7307 (+22) од.;
  • бойових броньованих машин - 14 046 (+39) од.;
  • артилерійських систем - 12 011 (+26) од.;
  • РСЗВ - 1053 (+2) од.;
  • засоби ППО - 779 (+1) од.;
  • літаків - 348 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9531 (+3) од.;
  • крилаті ракети - 2124 од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16 142 (+33) од.;
  • спеціальна техніка - 1977 (+3) од.

Понад 1200 окупантів та 39 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), змін лінії фронту немає, зокрема під Часовим Яром. Російським військам вдалося просунутися лише на схід від Красногорівки.

В Україні на фронті протягом доби сталося 115 бойових зіткнень. Авіація сил оборони вдарила по 5 районах зосередження особового складу противника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
NEWS
По всьому фронту точаться позиційні бої, армія РФ просунулася лише на одній ділянці: карти ISW
По всьому фронту точаться позиційні бої, армія РФ просунулася лише на одній ділянці: карти ISW
DAILY
Посол Оле Егберг Міккельсен: У Данії немає "втоми від України"
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Посол Оле Егберг Міккельсен: У Данії немає "втоми від України"