Понад 1200 окупантів та 39 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 30 квітня, становлять 1250 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 468 720 військових. Крім того, ЗСУ знищили 39 ББМ та 33 автомобілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 30.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 468 720 (+1250) осіб ліквідовано;
- танків - 7307 (+22) од.;
- бойових броньованих машин - 14 046 (+39) од.;
- артилерійських систем - 12 011 (+26) од.;
- РСЗВ - 1053 (+2) од.;
- засоби ППО - 779 (+1) од.;
- літаків - 348 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9531 (+3) од.;
- крилаті ракети - 2124 од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16 142 (+33) од.;
- спеціальна техніка - 1977 (+3) од.
Ситуація на фронті
За даними інституту вивчення війни (ISW), змін лінії фронту немає, зокрема під Часовим Яром. Російським військам вдалося просунутися лише на схід від Красногорівки.
В Україні на фронті протягом доби сталося 115 бойових зіткнень. Авіація сил оборони вдарила по 5 районах зосередження особового складу противника.
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