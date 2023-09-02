Рада звільнить Резнікова та призначить кількох міністрів: вже відома дата

Як зазначають джерела, діючого міністра оборони України Олексія Резнікова дійсно чекає відставка. Його крісло займе голова Фонду державного майна Рустем Умєров.

Крім того, Рада призначить нового очільника Міністерства культури та інформаційної політики. Цю посаду отримає колишня директорка "Українського культурного фонду" (УКФ) Юлія Федів.

Місце Умєрова у Фонді держмайна, за даними джерел, займе Ольга Піщанська. Зараз вона очолює Антимонопольний комітет.

Своєю чергою на цю посаду призначать главу Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

Що цьому передувало

Після останніх скандалів з закупівлями Міноборони у медіа почали все частіше говорити про відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Деякі ЗМІ та парламентарі називають Рустема Умєрова потенційним кандидатом на посаду нового міністра оборони.

Детальніше про це можна дізнатися нашому в матеріалі "Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони".

Крім того, сьогодні нардеп Ярослав Железняк повідомив, що очолити Міністерство культури та інформаційної політики може Юлія Федів. Раніше вона була директоркою "Українського культурного фонду" (УКФ). Джерела РБК-Україна підтвердили, що її кандидатуру розглядають.

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