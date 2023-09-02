Рада уволит Резникова и назначит нескольких министров: уже известна дата

Верховная рада на следующей неделе отправит в отставку министра обороны Алексея Резникова. Также сменят главу Минкульта и ряд других.

Об этом РБК-Украина сообщили поинформированные источники.

Как отмечают источники, действующего министра обороны Украины Алексей Резников действительно ждет отставка. Его кресло займет глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров.

Кроме того, Рада назначит нового главу Министерства культуры и информационной политики. Эту должность получит бывший директор "Украинского культурного фонда" (УКФ) Юлия Федив.

Место Умерова в Фонде госимущества, по данным источников, займет Ольга Песчанская. Сейчас она возглавляет Антимонопольный комитет.

В свою очередь на этот пост назначат главу Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

Что этому предшествовало

После последних скандалов с закупками Минобороны в медиа стали все чаще говорить об отставке министра обороны Алексея Резникова. Некоторые СМИ и парламентарии называют Рустема Умерова потенциальным кандидатом на должность нового министра обороны.

Подробнее об этом можно узнать нашему в материале "Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками у Минобороны".

Кроме того, сегодня нардеп Ярослав Железняк сообщил, что возглавить Министерство культуры и информационной политики может Юлия Федив. Раньше она была директором "Украинского культурного фонда" (УКФ). Источники РБК-Украина подтвердили, что ее кандидатуру рассматривают.

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