Міноборони про HIMARS: всі цілі, чого не скажеш про тисячі росіян

Україна з початку повномасштабної війни не втратила жодної системи HIMARS. На відміну від Росії, яка вже без тисяч солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Міноборони.

"З початку повномасштабного вторгнення Україна не втратила жодного HIMARS, але Росія втратила людяність і гідність. Не кажучи вже про сотні тисяч тонн боєприпасів і тисячі солдатів, яких вони відправили на вірну смерть", - повідомили у відомстві.

Since the beginning of the full-scale invasion, Ukraine has not lost a single HIMARS, but russia has lost its humanity and dignity. Not to mention hundreds of thousands of tons of ammunition and thousands of soldiers whom they sent to certain death. pic.twitter.com/VXNFxJQYJD — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 6, 2022

Нагадаємо, вчора Politico опублікувало заяву Міноборони США, яке відкинуло фейкові заяви Росії про нібито "знищення українських HIMARS". В Пентагоні запевнили, що окупантам досі не вдалося нашкодити ні одній з пускових установок.

Варто зазначити, що зараз на озброєнні України налічується 20 американських реактивних артилерійських систем M142 HIMARS, які завдають значних "клопотів" російській армії.

Додамо, при цьому втрати Росії у війні проти України продовжують зростати. З початку повномасштабної війни вони вже сягнули 75 930 осіб.

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