Міноборони про HIMARS: всі цілі, чого не скажеш про тисячі росіян

"З початку повномасштабного вторгнення Україна не втратила жодного HIMARS, але Росія втратила людяність і гідність. Не кажучи вже про сотні тисяч тонн боєприпасів і тисячі солдатів, яких вони відправили на вірну смерть", - повідомили у відомстві.

Since the beginning of the full-scale invasion, Ukraine has not lost a single HIMARS, but russia has lost its humanity and dignity. Not to mention hundreds of thousands of tons of ammunition and thousands of soldiers whom they sent to certain death. pic.twitter.com/VXNFxJQYJD