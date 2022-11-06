Майже 500 окупантів та сім танків: Генштаб оновив втрати росіян
Фото: Росія втратила у війні проти України майже 76 тисяч солдатів (Getty Images)
Українські захисники за останню добу знищили ще 490 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила майже 76 тисяч своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 6 листопада орієнтовно склали:
- особового складу - близько 75930 (+490) осіб ліквідовано,
- танків - 2765 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 5611 (+10) од,
- артилерійських систем - 1781 (+5) од,
- РСЗВ - 391 (+0) од,
- засоби ППО - 202 (+0) од,
- літаків - 277 (+0) од,
- гелікоптерів - 260 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1465 (+3),
- крилаті ракети - 399 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4191 (+7) од,
- спеціальна техніка - 155 (+0).
Нагадаємо, ЗСУ минулої доби відбили атаки російської армії поблизу 14 населених пунктів на сході України.
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