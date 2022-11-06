Майже 500 окупантів та сім танків: Генштаб оновив втрати росіян

Фото: Росія втратила у війні проти України майже 76 тисяч солдатів (Getty Images)

Українські захисники за останню добу знищили ще 490 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила майже 76 тисяч своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 6 листопада орієнтовно склали: особового складу - близько 75930 (+490) осіб ліквідовано,

танків - 2765 (+7) од,

бойових броньованих машин - 5611 (+10) од,

артилерійських систем - 1781 (+5) од,

РСЗВ - 391 (+0) од,

засоби ППО - 202 (+0) од,

літаків - 277 (+0) од,

гелікоптерів - 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1465 (+3),

крилаті ракети - 399 (+0),

кораблі/катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4191 (+7) од,

спеціальна техніка - 155 (+0).