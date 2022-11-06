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Майже 500 окупантів та сім танків: Генштаб оновив втрати росіян

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Україна, Неділя 06 листопада 2022 10:25
Майже 500 окупантів та сім танків: Генштаб оновив втрати росіян Фото: Росія втратила у війні проти України майже 76 тисяч солдатів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники за останню добу знищили ще 490 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила майже 76 тисяч своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 6 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 75930 (+490) осіб ліквідовано,
  • танків - 2765 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 5611 (+10) од,
  • артилерійських систем - 1781 (+5) од,
  • РСЗВ - 391 (+0) од,
  • засоби ППО - 202 (+0) од,
  • літаків - 277 (+0) од,
  • гелікоптерів - 260 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1465 (+3),
  • крилаті ракети - 399 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4191 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 155 (+0).

Нагадаємо, ЗСУ минулої доби відбили атаки російської армії поблизу 14 населених пунктів на сході України.

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