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Минобороны о HIMARS: все целы, чего не скажешь о тысячах россиян

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Киев, Воскресенье 06 ноября 2022 16:00
Минобороны о HIMARS: все целы, чего не скажешь о тысячах россиян Фото: в Минобороны подтвердили, Украина не потеряла ни одной системы HIMARS (getty images)
Автор: Мария Кучерявец

Украина с начала полномасштабной войны не потеряла ни одну систему HIMARS. В отличие от России, которая лишилась уже без тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Минобороны.

"С начала полномасштабного вторжения Украина не потеряла ни одного HIMARS, но Россия потеряла человечность и достоинство. Не говоря уже о сотнях тысяч тонн боеприпасов и тысячах солдат, которых они отправили на верную смерть", - сообщили в ведомстве.

Напомним, вчера Politico опубликовало заявление Минобороны США, которое отвергло фейковые заявления России о якобы "уничтожении украинских HIMARS". В Пентагоне заверили, что оккупантам до сих пор не удалось навредить ни одной из пусковых установок.

Стоит отметить, что сейчас на вооружении Украины насчитывается 20 американских реактивных артиллерийских систем M142 HIMARS, которые доставляют значительные "хлопоты" российской армии.

При этом потери России в войне против Украины продолжают расти. С начала полномасштабной войны они уже достигли 75 930 человек.

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