В Пентагоні розповіли, скільки Росії вдалось знищити українських HIMARS

Попри фейкові заяви Міноборони Росії про нібито знищення українських HIMARS, в Пентагоні стверджують, що окупантам досі не вдалося нашкодити ні одній з пускових установок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

"За словами високопосадовця Міністерства оборони США, який побажав залишитися невідомим, щоб дати відверту оцінку війні, Москва досі не змогла знищити жодної з цих пускових установок HIMARS", - зазначає видання.