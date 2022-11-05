В Пентагоні розповіли, скільки Росії вдалось знищити українських HIMARS
Попри фейкові заяви Міноборони Росії про нібито знищення українських HIMARS, в Пентагоні стверджують, що окупантам досі не вдалося нашкодити ні одній з пускових установок.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.
"За словами високопосадовця Міністерства оборони США, який побажав залишитися невідомим, щоб дати відверту оцінку війні, Москва досі не змогла знищити жодної з цих пускових установок HIMARS", - зазначає видання.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала російського агента, який шпигував за позиціями HIMARS і далекобійних гаубиць М777.
Тим часом в Україні створили новий БПЛА, який може коригувати американські реактивні артилерійські системи HIMARS.
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