Міноборони Фінляндії заявило про масштабну кібератаку

Міністертво оборони Фінляндії зазнало кібератаки на свій сайт. Деякий час він був перевантажений.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на допис міністерства в X (колишній Twitter).

Фінське міністерство оборони повідомило, що зазнало кібератаки типу "відмова в обслуговуванні". Під час неї сайт був перевантажений штучно створеною великою кількістю запитів.

Атака припинилася через деякий час, проте користувачі можуть мати труднощі з доступом через вжиті заходи безпеки.

"Ми працюємо над якнайшвидшим вирішенням проблеми. Приносимо вибачення за спричинені незручності", - йдеться у дописі міністерства.

Хто саме міг стояти за кібератакою на міноборони Фінляндії, наразі залишається невідомим.