Минобороны Финляндии заявило о масштабной кибератаке
Министерство обороны Финляндии подверглось кибератаке на свой сайт. Некоторое время он был перегружен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение министерства в X (бывший Twitter).
Финское министерство обороны сообщило, что подверглось кибератаке типа "отказ в обслуживании". Во время нее сайт был перегружен искусственно созданным большим количеством запросов.
Атака прекратилась через некоторое время, однако пользователи могут испытывать трудности с доступом из-за принятых мер безопасности.
"Мы работаем над скорейшим решением проблемы. Приносим извинения за причиненные неудобства", - говорится в публикации министерства.
Кто именно мог стоять за кибератакой на минобороны Финляндии, пока остается неизвестным.
Ранее мы писали о кибератаке, которая нарушила работу нескольких европейских аэропортов. Она повлияла на работу аэропортов в Лондоне, Брюсселе и Берлине.
Хакеры атаковали поставщика услуг автоматических систем регистрации и посадки в аэропортах. В берлинском аэропорту из-за вывода из строя автоматизированных систем регистрация и посадка проводились только вручную.
В лондонском аэропорту "Хитроу" предупредили о задержках, вызванных "технической проблемой" у стороннего поставщика.
Напомним, накануне парламентских выборов, запланированных на 3-4 октября, в Чехии фиксируют усиление кибератак со стороны РФ.
Чешские спецслужбы предупреждают, что страна-агрессор активно использует гибридные методы давления, в частности, кибератаки, чтобы дестабилизировать ситуацию и снизить доверие граждан к государственным институтам.
В июле этого года Служба безопасности и информации Чехии фиксировала масштабные кибератаки на госучреждения и объекты критической инфраструктуры.