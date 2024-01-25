Міноборони Естонії закликало країни ЄС зробити свій внесок у 1 млн снарядів для України

"Визнаємо, що це дуже складний процес. Продовжимо гнути свою лінію. Вирушимо наступного тижня до Брюсселя з тим посилом, що країни мають зробити свій внесок", - заявив він.

За словами міністра, приблизно третину мети щодо снарядів для України вже досягнуто, третина - вже взяті на себе зобов'язання і третина - "те, що ще треба пройти".

"Тепер необхідно досягти угоди на політичному рівні: чи будемо ми брати боєприпаси зі своїх запасів, чи ні, і якщо країни не знайдуть у себе стільки снарядів, то чи доведеться їм виділяти кошти для того, щоб закуповувати необхідні снаряди, які будуть відправлені Україні", - заявив він.

Снаряди для України

У березні минулого року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів для України. Він передбачає надання ЗСУ 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців.

Проте вже у листопаді 2023 року ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план має бути виконаний до березня 2024 року.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ все ще розраховує отримати повний пакет артилерійських снарядів та закликав тиснути на лідерів ЄС із цього питання.

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