Минобороны Эстонии призвало страны ЕС внести свой вклад в 1 млн снарядов для Украины

"Признаем, что это очень сложный процесс. Продолжим гнуть свою линию. Отправимся на следующей неделей в Брюссель с тем посылом, что страны должны внести свой вклад", - заявил он.

По словамм министра, примерно треть цели по снарядам для Украины уже достигнута, треть - уже взятые на себя обязательства и треть - "то, что еще нужно пройти".

"Теперь необходимо достигнуть соглашения на политическом уровне: будем ли мы брать боеприпасы из своих запасов или нет и если страны не изыщут у себя столько снарядов, то придется ли им выделять средства для того, чтобы закупать необходимые снаряды, которые будут отправлены Украине", - заявил он.

Снаряды для Украины

В марте прошлого года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов для Украины. Он предусматривает предоставление ВСУ 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев.

Однако уже в ноябре 2023 года ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должен быть выполнен до марта 2024 года.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев все еще рассчитывает получить полный пакет артиллерийских снарядов и призвал давить на лидеров ЕС по этому вопросу.

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