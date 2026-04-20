У Міноборони Естонії розкрили план РФ з розколу суспільства за "донецьким сценарієм"

09:15 20.04.2026 Пн
2 хв
Росія прагне послабити ЄС та НАТО, використовуючи класичну схему
aimg Олена Чупровська aimg Роман Кот
Фото: Чому Росія маніпулює темою Нарви: пояснення естонського Міноборони (Getty Images)

Міноборони Естонії назвало розмови про загрозу Нарві навмисною провокацією Москви - простим і дешевим інструментом для розколу суспільства.

Провокація, а не загроза

У Міноборони Естонії вважають роздмухування теми Нарви свідомою тактикою Росії. Її мета - викликати обурення і розкол у суспільстві.

"Важливо пам'ятати, що вони (роздмухування - ред.) націлені на тему, яка не має жодного значення для естонців, у тому числі в Нарві. Реакція на такі дії може сприяти їхній меті та навіть мати юридичні наслідки", - наголосила Лійза Тагель.

Фото: Росія може спробувати розіграти в Естонії "карту співвітчизників" (інфографіка РБК-Україна)

Російськомовні - лише привід

У відомстві також пояснили: присутність російськомовного населення в Естонії - це не причина, а лише привід для можливого втручання Москви.

"Причина, з якої ми говоримо про російську військову загрозу в країнах Балтії, полягає не в російській меншині. Вона полягає в загальній стратегії Росії. А саме - у прагненні кардинально послабити НАТО та ослабити Європу", - підкреслила Лійза Тагель.

Як повідомляло РБК-Україна, навколо Нарви давно існують розмови про можливий "нарвський сценарій" за зразком Криму.

Країни НАТО та балтійські держави уже певний час стежать за будь-якими спробами Москви розіграти "карту співвітчизників" у регіоні.

Тим часом Росія продовжує тиснути і на інших сусідів. РБК-Україна також повідомляло, що Москва погрожує Фінляндії та країнам Балтії у відповідь на їхнє зближення з НАТО та підтримку України.

