У Міноборони Естонії розкрили план РФ з розколу суспільства за "донецьким сценарієм"

Міноборони Естонії назвало розмови про загрозу Нарві навмисною провокацією Москви - простим і дешевим інструментом для розколу суспільства.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію".
У Міноборони Естонії вважають роздмухування теми Нарви свідомою тактикою Росії. Її мета - викликати обурення і розкол у суспільстві.
"Важливо пам'ятати, що вони (роздмухування - ред.) націлені на тему, яка не має жодного значення для естонців, у тому числі в Нарві. Реакція на такі дії може сприяти їхній меті та навіть мати юридичні наслідки", - наголосила Лійза Тагель.
У відомстві також пояснили: присутність російськомовного населення в Естонії - це не причина, а лише привід для можливого втручання Москви.
"Причина, з якої ми говоримо про російську військову загрозу в країнах Балтії, полягає не в російській меншині. Вона полягає в загальній стратегії Росії. А саме - у прагненні кардинально послабити НАТО та ослабити Європу", - підкреслила Лійза Тагель.
Як повідомляло РБК-Україна, навколо Нарви давно існують розмови про можливий "нарвський сценарій" за зразком Криму.
Країни НАТО та балтійські держави уже певний час стежать за будь-якими спробами Москви розіграти "карту співвітчизників" у регіоні.
Тим часом Росія продовжує тиснути і на інших сусідів. РБК-Україна також повідомляло, що Москва погрожує Фінляндії та країнам Балтії у відповідь на їхнє зближення з НАТО та підтримку України.