В Минобороны Эстонии раскрыли план РФ по расколу общества по "донецкому сценарию"

Минобороны Эстонии назвало разговоры об угрозе Нарве преднамеренной провокацией Москвы - простым и дешевым инструментом для раскола общества.
В Минобороны Эстонии считают раздувание темы Нарвы сознательной тактикой России. Ее цель - вызвать возмущение и раскол в обществе.
"Важно помнить, что они (раздувание - ред.) нацелены на тему, которая не имеет никакого значения для эстонцев, в том числе в Нарве. Реакция на такие действия может способствовать их цели и даже иметь юридические последствия", - отметила Лийза Тагель.
В ведомстве также пояснили: присутствие русскоязычного населения в Эстонии - это не причина, а лишь повод для возможного вмешательства Москвы.
"Причина, по которой мы говорим о российской военной угрозе в странах Балтии, заключается не в русском меньшинстве. Она заключается в общей стратегии России. А именно - в стремлении кардинально ослабить НАТО и ослабить Европу", - подчеркнула Лийза Тагель.
Как сообщало РБК-Украина, вокруг Нарвы давно существуют разговоры о возможном "нарвском сценарии" по образцу Крыма.
Страны НАТО и балтийские государства уже некоторое время следят за любыми попытками Москвы разыграть "карту соотечественников" в регионе.
Тем временем Россия продолжает давить и на других соседей.