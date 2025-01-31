UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Міноборони допустило до експлуатації вітчизняний БпАК "Громило" (фото)

Фото: БпАК "Громило" (mod.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони України кодифікувало й допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) "Громило" вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що БпАК можна застосовувати проти: 

  • живої сили; 
  • бойової техніки; 
  • польових укриттів ворога. 

Фото: БпАК "Громило" (mod.gov.ua)

"Громило" обладнаний: 

  • рамою з композитних матеріалів; 
  • відносно потужним двигуном, який дозволяє нести бойовий заряд на чималу відстань. 

"Комплекс можна застосовувати удень та вночі. Також літальні апарати комплексу маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби", - пише Міноборони. 

Виробництво озброєння в Україні

Протягом останніх років Україна суттєво розширила виробництво озброєння, а також безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Стосовно останнього, у 2024-му було перевиконано план.

Минулого року голова Міністерства оборони Рустем Умєров заявляв, що у 2025-му військово-промисловий комплекс (ВПК) посилить виробництво озброєння. Мова йде про дрони та далекобійну зброю, зокрема балістичні ракети.

Також нещодавно відомство розпочало власне виробництво кодифікованих FPV-дронів.

Тим часом до експлуатації у підрозділах Збройних сил України (ЗСУ) був допущений робот-логіст.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніМіністерство оборони України