Міноборони допустило до експлуатації вітчизняний БпАК "Громило" (фото)

Виробництво озброєння в Україні

Протягом останніх років Україна суттєво розширила виробництво озброєння, а також безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Стосовно останнього, у 2024-му було перевиконано план.

Минулого року голова Міністерства оборони Рустем Умєров заявляв, що у 2025-му військово-промисловий комплекс (ВПК) посилить виробництво озброєння. Мова йде про дрони та далекобійну зброю, зокрема балістичні ракети.

Також нещодавно відомство розпочало власне виробництво кодифікованих FPV-дронів.

Тим часом до експлуатації у підрозділах Збройних сил України (ЗСУ) був допущений робот-логіст.

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