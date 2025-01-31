RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Минобороны допустило к эксплуатации отечественный БпАК "Громила" (фото)

Фото: БпАК "Громила" (mod.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации беспилотный авиационный комплекс (БпАК) "Громила" отечественного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что БпАК можно применять против:

  • живой силы;
  • боевой техники;
  • полевых укрытий врага.

Фото: БпАК "Громила" (mod.gov.ua)

"Громила" оборудован:

  • рамой из композитных материалов;
  • относительно мощным двигателем, который позволяет нести боевой заряд на немалое расстояние.

"Комплекс можно применять днем и ночью. Также летательные аппараты комплекса малоуязвимы к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы", - пишет Минобороны.

Производство вооружения в Украине

В последние годы Украина существенно расширила производство вооружения, а также беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Относительно последнего, в 2024-м был перевыполнен план.

В прошлом году глава Министерства обороны Рустем Умеров заявлял, что в 2025-м военно-промышленный комплекс (ВПК) усилит производство вооружения. Речь идет о дронах и дальнобойном оружии, в частности баллистических ракетах.

Также недавно ведомство начало собственное производство кодифицированных FPV-дронов.

Между тем к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) был допущен робот-логист.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеМинистерство обороны Украины