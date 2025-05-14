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Міноборони допустило до експлуатації мобільну майстерню для дронів: чим вона особлива

Середа 14 травня 2025 11:31
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Міноборони допустило до експлуатації мобільну майстерню для дронів: чим вона особлива Ілюстративне фото: Міноборони допустило до експлуатації мобільну майстерню для дронів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України (ЗСУ) мобільні майстерні "Небокрай", які призначені для ремонту й обслуговування дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Як розповідає відомство, "Небокрай", є тактичною мобільною майстернею, яка призначена для виконання широкого спектра ремонтних, обслуговувальних та складальних робіт для безпілотних літальних апаратів комптерного типу.

Майстерня облаштована у металевому контейнері розміром 5,5 на 2 метри, висотою 2,25 метра, який закріплений на двовісному автомобільному причепі. Також вона облаштована:

  • опаленням, освітленням, кондиціонуванням й вентиляцією;
  • робочими місцями для майстрів з необхідними стелажами та контейнерами.

Міноборони допустило до експлуатації мобільну майстерню для дронів: чим вона особлива

Фото: Міноборони допустило до експлуатації мобільну майстерню для дронів (mod.gov.ua)

Наразі є дві модифікації "Небокраю":

  • 00 - обладнана найпростішими інструментами;
  • 01 - обладнана широким спектром обладнання та спеціалізованих інструментів: зарядна станція, компресор, імпульсний лабораторний блок живлення, зварювальний апарат, паяльна станція, олововідсмоктувач, ультразвукова ванна з функцією дегазації рідини, 3D-принтер, сушарка для ниток, персональний комп’ютер й не тільки.

Майстерні важать від 1,5 до 2,5 тонн, що дозволяє їх транспортувати будь-якими військовими легковими тактичними автомобілями.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно до експлуатації у ЗСУ допустили безпілотний дрон українського виробництва "Рарог-10".

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