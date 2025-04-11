Міноборони допустило до експлуатації FPV-дрони "Рарог-10": чим вони особливі

В Україні кодифікували та допустили до експлуатації у Збройних силах безпілотний дрон українського виробництва "Рарог-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

"Безпілотники маловразливі для засобів радіоелектронної протидії ворога", - зауважили в міністерстві.

Водночас зазначено, що вибухового заряду, який здатні нести FPV-дрони цього комплексу, достатньо для ураження польових фортифікацій, укриттів, озброєння і броньованої техніки ворога.

За даними Міноборони, FPV-дрони комплексу "Рарог-10" базуються на посилених легких карбонових рамах, які витримують навантаження та маневри на високих швидкостях.

Виробництво дронів в Україні

З перших днів повномасштабного вторгнення Україна значно наростила виробництво зброї. Зокрема мова йде про:

дрони,

роботизовані системи,

ракети,

інші засоби ураження.

Зокрема, нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав нову систему БПЛА українського виробництва, яка відразу несе 6 FPV-дронів та працює як ретранслятор.

Крім цього на початку місяця в Україні вперше протестували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.