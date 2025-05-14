Минобороны допустило к эксплуатации мобильную мастерскую для дронов: чем она особенна

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины (ВСУ) мобильные мастерские "Небокрай", которые предназначены для ремонта и обслуживания дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Как рассказывает ведомство, "Небокрай", является тактической мобильной мастерской, которая предназначена для выполнения широкого спектра ремонтных, обслуживающих и сборочных работ для беспилотных летательных аппаратов компьютерного типа.

Мастерская обустроена в металлическом контейнере размером 5,5 на 2 метра, высотой 2,25 метра, который закреплен на двухосном автомобильном прицепе. Также она обустроена:

отоплением, освещением, кондиционированием и вентиляцией;

рабочими местами для мастеров с необходимыми стеллажами и контейнерами.

Фото: Минобороны допустило к эксплуатации мобильную мастерскую для дронов (mod.gov.ua)

Сейчас есть две модификации "Небокрая":

00 - оборудована самыми простыми инструментами;

01 - оборудована широким спектром оборудования и специализированных инструментов: зарядная станция, компрессор, импульсный лабораторный блок питания, сварочный аппарат, паяльная станция, оловоотсос, ультразвуковая ванна с функцией дегазации жидкости, 3D-принтер, сушилка для нитей, персональный компьютер и не только.

Мастерские весят от 1,5 до 2,5 тонн, что позволяет их транспортировать любыми военными легковыми тактическими автомобилями.