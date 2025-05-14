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Минобороны допустило к эксплуатации мобильную мастерскую для дронов: чем она особенна

Среда 14 мая 2025 11:31
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Минобороны допустило к эксплуатации мобильную мастерскую для дронов: чем она особенна Иллюстративное фото: Минобороны допустило к эксплуатации мобильную мастерскую для дронов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины (ВСУ) мобильные мастерские "Небокрай", которые предназначены для ремонта и обслуживания дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как рассказывает ведомство, "Небокрай", является тактической мобильной мастерской, которая предназначена для выполнения широкого спектра ремонтных, обслуживающих и сборочных работ для беспилотных летательных аппаратов компьютерного типа.

Мастерская обустроена в металлическом контейнере размером 5,5 на 2 метра, высотой 2,25 метра, который закреплен на двухосном автомобильном прицепе. Также она обустроена:

  • отоплением, освещением, кондиционированием и вентиляцией;
  • рабочими местами для мастеров с необходимыми стеллажами и контейнерами.

Минобороны допустило к эксплуатации мобильную мастерскую для дронов: чем она особенна

Фото: Минобороны допустило к эксплуатации мобильную мастерскую для дронов (mod.gov.ua)

Сейчас есть две модификации "Небокрая":

  • 00 - оборудована самыми простыми инструментами;
  • 01 - оборудована широким спектром оборудования и специализированных инструментов: зарядная станция, компрессор, импульсный лабораторный блок питания, сварочный аппарат, паяльная станция, оловоотсос, ультразвуковая ванна с функцией дегазации жидкости, 3D-принтер, сушилка для нитей, персональный компьютер и не только.

Мастерские весят от 1,5 до 2,5 тонн, что позволяет их транспортировать любыми военными легковыми тактическими автомобилями.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно к эксплуатации в ВСУ допустили беспилотный дрон украинского производства "Рарог-10".

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