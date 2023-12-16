Міноборони домовляється з місцевою владою про допомогу армії: про що мова

Умєров зазначив, що на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням президента обговорили співпрацю з місцевим самоврядуванням.

Головними напрямками співпраці є:

будівництво фортифікаційних споруд;

зміна підходів до підготовки військовозобов’язаних до військової служби та населення до національного спротиву;

посилення рекрутингу у регіонах та залучення місцевої влади до цього.

"Очікуємо від них ще більшого сприяння мобілізаційній роботі", - зазначив Умєров.

Міністр оборони також спростував заяви про нібито конфлікт серед керівництва країни. За його словами, це інформаційні операції росіян.

Рекрутинг до ЗСУ

Нагадаємо, раніше Міноборони України запустило програму рекрутингу до Збройних сил України. Вона передбачає, що кожен охочий українець може обрати той підрозділ та вакансію, де хоче служити. Загалом процес схожий із працевлаштуванням.

Також у Міністерстві оборони пояснювали, як будуть формувати зарплату для військових, яких рекрутують до ЗСУ. Міноборони підписало контракт з компаніями Robota.ua, Work.ua та Lobby X для рекрутингу.

Більше про те, що передбачає затверджена концепція Міноборони - читайте за посиланням.