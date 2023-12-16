Минобороны договаривается с местными властями о помощи армии: о чем речь

Умеров отметил, что на заседании Конгресса местных и региональных властей под председательством президента обсудили сотрудничество с местным самоуправлением.

Главными направлениями сотрудничества являются:

строительство фортификационных сооружений;

изменение подходов к подготовке военнообязанных к военной службе и населению к национальному сопротивлению;

усиление рекрутинга в регионах и привлечение местных властей к этому.

"Ожидаем от них еще большее содействие мобилизационной работе", - отметил Умеров.

Министр обороны также опроверг заявления о якобы конфликте среди руководства страны. По его словам, это информационные операции россиян.

Рекрутинг в ВСУ

Напомним, ранее Минобороны Украины запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Она предполагает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где он хочет служить. В общем процесс схож с трудоустройством.

Также в Министерстве обороны объясняли, как будут формировать зарплату для военных, рекрутируемых в ВСУ. Минобороны подписало контракт с компаниями Robota.ua, Work.ua и Lobby X для рекрутинга.

Больше о том, что предполагает утвержденная концепция Минобороны - читайте по ссылке.