ua en ru
Сб, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міноборони домовляється з місцевою владою про допомогу армії: про що мова

Київ, Субота 16 грудня 2023 11:45
UA EN RU
Міноборони домовляється з місцевою владою про допомогу армії: про що мова Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство оборони України та місцева влада домовляються про тіснішу співпрацю для допомоги армії. Зокрема, йдеться про рекрутинг до ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова у Facebook.

Умєров зазначив, що на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням президента обговорили співпрацю з місцевим самоврядуванням.

Головними напрямками співпраці є:

  • будівництво фортифікаційних споруд;
  • зміна підходів до підготовки військовозобов’язаних до військової служби та населення до національного спротиву;
  • посилення рекрутингу у регіонах та залучення місцевої влади до цього.

"Очікуємо від них ще більшого сприяння мобілізаційній роботі", - зазначив Умєров.

Міністр оборони також спростував заяви про нібито конфлікт серед керівництва країни. За його словами, це інформаційні операції росіян.

Рекрутинг до ЗСУ

Нагадаємо, раніше Міноборони України запустило програму рекрутингу до Збройних сил України. Вона передбачає, що кожен охочий українець може обрати той підрозділ та вакансію, де хоче служити. Загалом процес схожий із працевлаштуванням.

Також у Міністерстві оборони пояснювали, як будуть формувати зарплату для військових, яких рекрутують до ЗСУ. Міноборони підписало контракт з компаніями Robota.ua, Work.ua та Lobby X для рекрутингу.

Більше про те, що передбачає затверджена концепція Міноборони - читайте за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Рустем Умєров Війна в Україні Мобілізація в Україні
NEWS
Залужний планує новий контрнаступ наступного року, - Welt
Залужний планує новий контрнаступ наступного року, - Welt
DAILY
Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет