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Минобороны договаривается с местными властями о помощи армии: о чем речь

Киев, Суббота 16 декабря 2023 11:45
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Минобороны договаривается с местными властями о помощи армии: о чем речь Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство обороны Украины и местные власти договариваются о более тесном сотрудничестве для помощи армии. В частности, речь идет о рекрутинге в ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook.

Умеров отметил, что на заседании Конгресса местных и региональных властей под председательством президента обсудили сотрудничество с местным самоуправлением.

Главными направлениями сотрудничества являются:

  • строительство фортификационных сооружений;
  • изменение подходов к подготовке военнообязанных к военной службе и населению к национальному сопротивлению;
  • усиление рекрутинга в регионах и привлечение местных властей к этому.

"Ожидаем от них еще большее содействие мобилизационной работе", - отметил Умеров.

Министр обороны также опроверг заявления о якобы конфликте среди руководства страны. По его словам, это информационные операции россиян.

Рекрутинг в ВСУ

Напомним, ранее Минобороны Украины запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Она предполагает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где он хочет служить. В общем процесс схож с трудоустройством.

Также в Министерстве обороны объясняли, как будут формировать зарплату для военных, рекрутируемых в ВСУ. Минобороны подписало контракт с компаниями Robota.ua, Work.ua и Lobby X для рекрутинга.

Больше о том, что предполагает утвержденная концепция Минобороны - читайте по ссылке.

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