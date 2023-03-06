Міноборони Данії заборонило своїм працівникам користуватись TikTok на робочих телефонах

Усіх працівників відомства попросили видалити додаток з робочих телефонів та інших офіційних пристроїв.

"Ми просимо працівників видалити TikTok на робочих телефонах та інших офіційних пристроях якнайшвидше, якщо вони раніше встановлювали цей застосунок", - сказано в заяві міністерства.

Там зауважили, що за даними Центру кібербезпеки TikTok запитував певні права на доступ до пристрою. Це створювало ризики й можливості шпигунства.

Окрім цього раніше у Данії до аналогічного заходу вдалися в парламенті. Вони також мали видалити TikTok з робочих пристроїв.