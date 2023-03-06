Міноборони Данії заборонило своїм працівникам користуватись TikTok на робочих телефонах

Міністерство оборони Данії ввело заборону на користування відеохостингом TikTok на робочих телефонах. Це пов'язано із посиленням заходу безпеки в кіберпросторі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Усіх працівників відомства попросили видалити додаток з робочих телефонів та інших офіційних пристроїв.
"Ми просимо працівників видалити TikTok на робочих телефонах та інших офіційних пристроях якнайшвидше, якщо вони раніше встановлювали цей застосунок", - сказано в заяві міністерства.
Там зауважили, що за даними Центру кібербезпеки TikTok запитував певні права на доступ до пристрою. Це створювало ризики й можливості шпигунства.
Окрім цього раніше у Данії до аналогічного заходу вдалися в парламенті. Вони також мали видалити TikTok з робочих пристроїв.
Нагадаємо, що адміністрація Білого дому наказала всім федеральним агентствам протягом 30 днів видалити TikTok із усіх урядових пристроїв.
Канадський уряд також заборонив використання соціальної мережі TikTok на робочих пристроях працівників.
Крім того, дві найбільші керівні установи Європейського Союзу заборонили використання TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки.
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