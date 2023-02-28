Співробітникам уряду Канади заборонили використовувати TikTok

Про це повідомила президент Казначейської ради Канади Мона Фортьє, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Згідно з її заявою, уряд Канади докладає всіх зусиль для забезпечення безпеки державної інформації та регулярно моніторить свої системи.

"Починаючи із 28 лютого 2023 року додаток TikTok буде видалено з виданих урядом мобільних пристроїв. Користувачам таких пристроїв буде також заборонено завантажувати цей додаток у майбутньому”, - сказала Фортьє.

За словами Фортьє, після ретельного вивчення TikTok, директор з питань інформаційних технологій Канади вирішив, що він становить неприйнятний ризик для приватності та безпеки.

Причина такого рішення полягає у занепокоєнні щодо правового режиму, який регулює інформацію, зібрану з мобільних пристроїв. Зокрема, на мобільному пристрої методи збору даних TikTok надають суттєвий доступ до вмісту телефону, що становить серйозний ризик для безпеки державної інформації.