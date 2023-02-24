Вищі органи ЄС заборонили співробітникам користуватись TikTok, - Reuters
Дві найбільші керівні установи Європейського Союзу заборонили використання TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Видання зазначає, що додаток, який належить китайській компанії ByteDance, потрапив під пильну увагу з боку регуляторів і урядів через занепокоєння, що Китай може використовувати його для збору даних користувачів або просування своїх інтересів.
Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон заявив про таку заборону для співробітників Європейської комісії, але відмовився підтвердити, чи стикалися вони з будь-якими інцидентами, пов’язаними з TikTok. Крім цього, чиновник заявив, що співробітники Ради ЄС також повинні видалити TikTok зі своїх особистих телефонів із доступом до послуг Ради ЄС.
TikTok у відповідь на оголошення висловив розчарування та здивування тим, що Комісія не зв’язалася з ними перед накладенням заборони.
Нагадаємо, що сенатор Джош Хоулі від Республіканської партії анонсував внесення законопроекту про заборону додатку TikTok на території США.
Раніше ми писали, що Палата представників Конгресу запровадила заборону використання програми китайської соціальної мережі TikTok на всіх офіційних пристроях, що використовуються для роботи в Палаті представників і всіма її співробітниками.
Також ми писали, що в Азербайджані заблокували соціальну мережу TikTok . Відповідну ухвалу опубліковано на сайті Служби держбезпеки країни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.