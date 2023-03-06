Минобороны Дании запретило своим работникам пользоваться TikTok на рабочих телефонах

Министерство обороны Дании ввело запрет на использование видеохостинга TikTok на рабочих телефонах. Это связано с усилением меры безопасности в киберпространстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Все работники ведомства попросили удалить приложение с рабочих телефонов и других официальных устройств.
"Мы просим работников удалить TikTok на рабочих телефонах и других официальных устройствах как можно быстрее, если они раньше устанавливали это приложение", - говорится в заявлении министерства.
Там заметили, что по данным Центра кибербезопасности TikTok запрашивал определенные права на доступ к устройству. Это создавало риски и возможности шпионажа.
Кроме этого, ранее в Дании к аналогичному мероприятию прибегли в парламенте. Они также должны были удалить TikTok с рабочих устройств.
Напомним, что администрация Белого дома приказала всем федеральным агентствам в течение 30 дней удалить TikTok из всех правительственных устройств.
Канадское правительство также запретило использование социальной сети TikTok на рабочих устройствах работников.
Кроме того, два крупнейших руководящих учреждения Европейского Союза запретили использование TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности.
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