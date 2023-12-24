Міноборони Британії: світу загрожує епоха диктаторів, не можна дозволити поразку України

Міністр оборони Британії Грант Шаппс закликав Захід не допустити поразку України у війні з Росією, оскільки світу загрожує епоха диктаторів та автократії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times .

Так, в інтерв'ю The Sunday Times Шаппс відреагував на заяви про втому Заходу від війни в Україні та попередив про "серйозні наслідки" для світу в разі перемоги російського диктатора Володимира Путіна.

"Нам загрожує небезпека потрапити в епоху, коли ми дозволимо диктаторам та автократам взяти гору, а це неймовірно небезпечно. Майже немає такої ціни, яку ми не були б готові заплатити сьогодні, щоб не допустити цього завтра", - наголосив британський міністр.

За словами Шаппса, витрати на оборону в Британії та загалом на Заході недостатні для того, щоб відвернути загрозу відродження Росії. Світ, як наголосив він, має усвідомити, що не зможе уникнути оборонних бюджетів часів холодної війни, бо не можна забезпечити процвітання, економлячи на базових оборонних потребах.

"Якщо ми дозволимо Путіну виграти цю війну, затягуючи її, і він якимось чином переможе, виснаживши всіх інших, то ми будемо страждати від наслідків. І наслідки будуть неймовірно важкими для Європи, для Британії, для світу. Причина, чому я так кажу, полягає в тому, що ми знаємо, що відбувається, коли диктатори марширують Європою", - пояснив він.

Британський міністр додав, що наслідки перемоги Путіна можуть бути не лише в Європі, але й в Індо-Тихоокеанському регіоні чи деінде. Саме тому, як наголосив Шаппс, світ не може собі дозволити не виграти цю війну.

Нагадаємо, Британія допомагає Україні у війні зброєю, а також готує українських військових. Так, британська армія підготувала вже понад 30 тисяч українських військових.

Крім того, Британія може стати першою країною, яка підпише з Україною угодою про гарантії безпеки. Британія може допомогти Україні посилити військово-морські сили.

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