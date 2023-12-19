Великобританія допоможе Україні посилити військово-морську підтримку: деталі

Великобританія допоможе Україні контролювати Чорне море, використовуючи свій військово-морський досвід. Це передбачено 10-річним пактом про безпеку, який буде підписано найближчими тижнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Меморандум про взаєморозуміння передбачає повоєнні гарантії безпеки, які включатимуть збільшення постачання зброї та повторне запровадження санкцій у разі нового нападу Росії.

Британія заявила Україні, що вона допоможе зміцнити її військово-морський флот у рамках запланованого Меморандуму про порозуміння.

Також Великобританія має намір використати свій військово-морський досвід та ресурси, щоб допомогти Україні зміцнити свій військово-морський флот.

Королівський військово-морський флот вже навчає українських фахівців з розмінування підводних човнів без екіпажу знешкоджувати російські міни та інші вибухові пристрої.

Ця підготовка допоможе Україні відновити свої морські шляхи та підготуватися до морських операцій, таких як десантні операції.

Що входить до пакету

Представники оборонного відомства поки що не розкривають подробиць про озброєння, яке може бути надіслано Україні. Однак вони підтвердили, що це включатиме наземні та повітряні засоби.

Великобританія планує постачати Україні зброю, яка дозволить її збройним силам працювати разом із військами НАТО. Ця зброя допоможе Україні стати сильнішою та ефективнішою армією, яка зможе протистояти майбутнім загрозам.

Крім того, Великобританія та Україна домовилися про подальший обмін розвідданими. Це дозволить обом країнам краще розуміти загрозу з боку Росії та вживати більш ефективних заходів щодо її протидії.

Допомога Британії Україні

Великобританія надає Україні значну військову допомогу від початку повномасштабного вторгнення Росії. В рамках цієї допомоги українські військові отримали від британців танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, реактивні системи залпового вогню М270 та інші види озброєнь.

Також Британія щорічно виділяє Києву військову допомогу у розмірі 2,3 мільярда фунтів стерлінгів з того часу, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, і очікується, що вона зрівняється з цією сумою у 2024 році.

Також ми писали, що, згідно з інформацією видання The Times, Великобританія передала Україні ракети Martlet, призначені для боротьби з дронами-камікадзе "Шахед".

Раніше ми писали, що Великобританія спільно з Норвегією створили "морську коаліцію" для допомоги Україні. Країни відправлять 2 кораблі для знешкодження мін.