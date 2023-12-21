Британія підготувала вже 32 тисячі українських військових, - Міноборони

У Великій Британії пройшли навчання 32 тисячі українських військових. Остання група вже відправилася на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Міністерства оборони Великої Британії.

"Велика Британія допомогла підготувати 32 тисячі українських військових для їхньої поточної боротьби за свободу. Остання група солдатів покинула Британію, щоб повернутися на передову вчасно до Різдва", - повідомили в британському Міноборони.

Допомога Британії Україні

Велика Британія надає Україні значну військову допомогу від початку повномасштабного вторгнення Росії. В рамках цієї допомоги українські військові отримали від британців танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, реактивні системи залпового вогню М270 та інші види озброєнь.

До того ж Британія щорічно виділяє Україні військову допомогу у розмірі 2,3 мільярда фунтів стерлінгів з того часу, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, і очікується, що вона зрівняється з цією сумою у 2024 році.

Також ми писали, що, згідно з інформацією видання The Times, Великобританія передала Україні ракети Martlet, призначені для боротьби з дронами-камікадзе "Шахед".

Окрім того, Британія спільно з Норвегією створили "морську коаліцію" для допомоги Україні. Країни відправлять 2 кораблі для знешкодження мін і не тільки.