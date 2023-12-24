Минобороны Британии: миру угрожает эпоха диктаторов, нельзя позволить поражение Украины

Так, в интервью The Sunday Times Шаппс отреагировал на заявления об усталости Запада от войны в Украине и предупредил о "серьезных последствиях" для мира в случае победы российского диктатора Владимира Путина.

"Нам грозит опасность попасть в эпоху, когда мы позволим диктаторам и автократам взять верх, а это невероятно опасно. Почти нет такой цены, которую мы не были бы готовы заплатить сегодня, чтобы не допустить этого завтра", - подчеркнул британский министр.

По словам Шаппса, расходы на оборону в Британии и в целом на Западе недостаточны для того, чтобы предотвратить угрозу возрождения России. Мир, как подчеркнул он, должен осознать, что не сможет избежать оборонных бюджетов времен холодной войны, потому что нельзя обеспечить процветание, экономя на базовых оборонных нуждах.

"Если мы позволим Путину выиграть эту войну, затягивая ее, и он каким-то образом победит, истощив всех остальных, то мы будем страдать от последствий. И последствия будут невероятно тяжелыми для Европы, для Британии, для мира. Причина, почему я так говорю, заключается в том, что мы знаем, что происходит, когда диктаторы маршируют по Европе", - пояснил он.

Британский министр добавил, что последствия победы Путина могут быть не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе или в других местах. Именно поэтому, как подчеркнул Шаппс, мир не может позволить себе не выиграть эту войну.

Напомним, Великобритания помогает Украине в войне оружием, а также готовит украинских военных. Так, британская армия подготовила уже более 30 тысяч украинских военных.

Кроме того, Великобритания может стать первой страной, которая подпишет с Украиной соглашение о гарантиях безопасности. Великобритания может помочь Украине усилить военно-морские силы.

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