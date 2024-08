У Британії про F-16 в Україні: переломний момент у боротьбі з Путіним і його Су-35

За його словами, перші українські пілоти F-16 закінчили навчання з польотів на винищувачах ще у березні цього року.

"Британія і союзники повинні продовжувати робити все можливе, щоб підтримати Україну в її битві за небо", - заявив Шеппс.

F-16s arriving in Ukraine mark a pivotal moment against Putin and his Su-35s.



With the first Ukrainian pilot cohort having graduated from @RoyalAirForce flight training in March, Britain and allies must continue to do everything we can to support Ukraine’s battle for the skies.…