У Британії про F-16 в Україні: переломний момент у боротьбі з Путіним і його Су-35

Винищувачі F-16, які прибули до України, знаменують собою переломний момент у боротьбі з російським диктатором Володимиром Путіним і його літаками Су-35.

Про це заявив колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

За його словами, перші українські пілоти F-16 закінчили навчання з польотів на винищувачах ще у березні цього року.

"Британія і союзники повинні продовжувати робити все можливе, щоб підтримати Україну в її битві за небо", - заявив Шеппс.

F-16s arriving in Ukraine mark a pivotal moment against Putin and his Su-35s.



With the first Ukrainian pilot cohort having graduated from @RoyalAirForce flight training in March, Britain and allies must continue to do everything we can to support Ukraine’s battle for the skies.… — Rt Hon Grant Shapps (@grantshapps) August 1, 2024

Винищувачі F-16 для України

Низка країн ще у 2023 році зобов'язалися надати Україні понад 60 винищувачів F-16.