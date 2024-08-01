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В Британии о F-16 в Украине: переломный момент в борьбе с Путиным и его Су-35

Четверг 01 августа 2024 20:27
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В Британии о F-16 в Украине: переломный момент в борьбе с Путиным и его Су-35 Фото: бывший министр обороны Британии Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Прибывшие в Украину истребители F-16 знаменуют собой переломный момент в борьбе с российским диктатором Владимиром Путиным и его самолетами Су-35.

Об этом заявил бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

По его словам, первые украинские пилоты F-16 закончили обучение по полетам на истребителях еще в марте этого года.

"Британия и союзники должны продолжать делать все возможное, чтобы поддержать Украину в ее битве за небо", – заявил Шеппс.

Истребители F-16 для Украины.

Ряд стран еще в 2023 году обязались предоставить Украине более 60 истребителей F-16.

В конце июля этого года в СМИ появилась информация о том, что количество F-16 уже прибыло в Украину. А позже издание The Telegraph написало, что Воздушные силы ВСУ вроде бы уже использовали F-16 для нужд противовоздушной обороны.

Подробно о том, F-16 ли уже доставлен в Украину, и как они могут быть применены - читайте в материале РБК-Украина.

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