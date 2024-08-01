В Британии о F-16 в Украине: переломный момент в борьбе с Путиным и его Су-35

Прибывшие в Украину истребители F-16 знаменуют собой переломный момент в борьбе с российским диктатором Владимиром Путиным и его самолетами Су-35.

Об этом заявил бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

По его словам, первые украинские пилоты F-16 закончили обучение по полетам на истребителях еще в марте этого года.

"Британия и союзники должны продолжать делать все возможное, чтобы поддержать Украину в ее битве за небо", – заявил Шеппс.

F-16s приезжают в Украину, свидетельствуют о pivotal moment против Putin и его Su-35s.



При первом украинском pilote cohort having graduated from @RoyalAirForce flight training в March, Britain и Alls должен continue to do everything we can to support Ukraine's battle for the skies.… — Rt Hon Grant Shapps (@grantshapps) 2 August

Истребители F-16 для Украины.

Ряд стран еще в 2023 году обязались предоставить Украине более 60 истребителей F-16.