В Британии о F-16 в Украине: переломный момент в борьбе с Путиным и его Су-35
Прибывшие в Украину истребители F-16 знаменуют собой переломный момент в борьбе с российским диктатором Владимиром Путиным и его самолетами Су-35.
Об этом заявил бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
По его словам, первые украинские пилоты F-16 закончили обучение по полетам на истребителях еще в марте этого года.
"Британия и союзники должны продолжать делать все возможное, чтобы поддержать Украину в ее битве за небо", – заявил Шеппс.
F-16s приезжают в Украину, свидетельствуют о pivotal moment против Putin и его Su-35s.
При первом украинском pilote cohort having graduated from @RoyalAirForce flight training в March, Britain и Alls должен continue to do everything we can to support Ukraine's battle for the skies.… — Rt Hon Grant Shapps (@grantshapps) 2 August
Истребители F-16 для Украины.
Ряд стран еще в 2023 году обязались предоставить Украине более 60 истребителей F-16.
В конце июля этого года в СМИ появилась информация о том, что количество F-16 уже прибыло в Украину. А позже издание The Telegraph написало, что Воздушные силы ВСУ вроде бы уже использовали F-16 для нужд противовоздушной обороны.
Подробно о том, F-16 ли уже доставлен в Украину, и как они могут быть применены - читайте в материале РБК-Украина.
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