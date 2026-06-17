Міноборони анонсувало перевірки по всіх ТЦК

У Міноборони повідомили про службові перевірки в усіх ТЦК та анонсували зміну структури мобілізаційної системи через резонансні інциденти в Одеському ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Мстислава Баніка .

За його словами, 16 червня була проведена термінова нарада з Командуванням сухопутних військ через інциденти в Одеському ТЦК.

"Будь-яке насилля, порушення людських прав та плюндрування людської гідності по відношенню до людей, частина з яких стане нашими захисниками, категорично не припустимо, особливо на 5-й рік війни", – наголосив заступник міністра.

Перевірки в усіх ТЦК

За результатами зустрічі будуть проведені службові перевірки в усіх територіальних центрах комплектування. Зокрема, у відомстві мають максимально пильно розглянути звернення громадян щодо незаконного утримання, насилля та інших неправомірних дій.

Також Банік закликав керівників ТЦК до прозорої комунікації з суспільством та максимального сприяння всім правоохоронним органам.

Реформа ТЦК

Заступник міністра підкреслив, що такі інциденти підтверджують необхідність реформи ТЦК, над якою наразі працює відомство.

"Функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами, без замкненого циклу обліку і мобілізації", – заявив він.

Як виглядатимуть хаби

За словами Баніка, у новій моделі люди очікуватимуть на проходження ВЛК, відправку до навчальних центрів і бригад у спеціальних хабах.

У них передбачено: