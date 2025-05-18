Минобороны анонсировало новую функцию в "Резерв+": изменения коснутся взаимодействия с ТЦК

В приложении "Резерв+" появится функция мгновенного подтверждения от ТЦК. Время ожидания сократится с нескольких часов до нескольких секунд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона.

Черногоренко вспомнила, что не так давно Минобороны добавили в приложение возможность оформить электронное направление на ВВК.

В то же время она отметила, что сейчас они с командой запускают улучшение этого функционала.

"Не нужно будет даже ожидать его (направления, - ред.) в течение нескольких часов. Сделать можно будет сразу, по факту генерируя, не ожидая подтверждения от ТЦК.

По ее словам, это еще больше упростит и сделает взаимодействие между гражданами и ВЛК еще более удобным.