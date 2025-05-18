Минобороны анонсировало новую функцию в "Резерв+": изменения коснутся взаимодействия с ТЦК
В приложении "Резерв+" появится функция мгновенного подтверждения от ТЦК. Время ожидания сократится с нескольких часов до нескольких секунд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона.
Черногоренко вспомнила, что не так давно Минобороны добавили в приложение возможность оформить электронное направление на ВВК.
В то же время она отметила, что сейчас они с командой запускают улучшение этого функционала.
"Не нужно будет даже ожидать его (направления, - ред.) в течение нескольких часов. Сделать можно будет сразу, по факту генерируя, не ожидая подтверждения от ТЦК.
По ее словам, это еще больше упростит и сделает взаимодействие между гражданами и ВЛК еще более удобным.
Напомним, что сегодня исполнился год с момента запуска приложения "Резерв+". За год приложение "Резерв+" стало цифровым мостом между военнообязанными и государством.
Сервис не только упростил получение отсрочки, но и добавил новые возможности военнообязанным.
Что улучшил "Резерв+" за год после запуска, можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что недавно в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" добавились еще два новых вида отсрочки от мобилизации.
В то же время, не так давно в приложении было проведено обновление. Подробно, что известно о новых функциях, можно узнать в материале РБК-Украина.
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