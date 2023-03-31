Вімблдонський турнір ухвалив рішення щодо участі тенісистів РФ і Білорусі

Британська Асоціація лаун-тенісу визначилася щодо майбутнього російських і білоруських тенісистів на Вімблдоні-2023. Торік вони не були допущені до змагань через агресію РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Організатори трав'яного мейджора вирішили зняти дискваліфікацію з гравців, які представляють Росію і Білорусь. Вони зможуть зіграти на турнірі "Великого шолома" в нейтральному статусі.

"Ми продовжуємо повністю засуджувати незаконне вторгнення Росії, а наша щира підтримка залишається з народом України. Це рішення було вкрай важким, не приймалося легковажно чи без особливої уваги до тих, на кого впливатиме", – заявив очільник організації Іен Г'юїтт.

Білоруські та російські тенісисти зможуть зіграти на Вімблдоні-2023 за умови відмови від державного фінансування країни-агресорки та її союзниці. Також їм буде заборонено висловлювати підтримку війни. Торік організатори заборонили участь РФ і Білорусі, щоб російський режим "не отримав будь-яку вигоду" зі змагань.

Найстаріший турнір "Великого шолому" анонсував відсторонення росіян і білорусів від участі торік у квітні. У відповідь ATP і WTA позбавили змагання рейтингових очок у 2022 році, а також оштрафували Вімблдон на 1 млн доларів кожна. Переможцями турніру в жіночому та чоловічому розрядах стали Єлена Рибакіна (Казахстан) і серб Новак Джоковіч.