Сильний вітер і мінлива хмарність: прогноз погоди на завтра
У середу, 4 січня, в Україні буде тепло. Проте очікується сильний вітер та мінлива хмарність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Facebook.
За прогнозом синоптиків, завтра очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, а вдень у Карпатах та на сході країни місцями прогнозуються пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до +5 градусів, а вдень від +3 до +8.
Погода у Києві
У столиці та області завтра буде хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря по області становитиме вночі 0+5 градусів, а вдень +3 +8. При цьому у Києві вночі буде +2 +4 градуси, а вдень +4 +6.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на поточний тиждень.
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