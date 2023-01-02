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Мокрий сніг, ожеледиця та похолодання: прогноз погоди на тиждень

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Київ, Понеділок 02 січня 2023 16:42
Мокрий сніг, ожеледиця та похолодання: прогноз погоди на тиждень Фото: в Україні цього тижня очікується похолодання, мокрий сніг та ожеледиця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

На початку цього тижня в Україні очікується тепла погода без опадів. Однак із середини тижня очікується невелике похолодання та дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз "Укргідрометцентру" у Facebook.

За прогнозом синоптиків, у найближчі дві доби утримається тепла погода без опадів. Температура повітря вночі становитиме 0 +8 градусів, а вдень +6 +12.

При цьому з четверга, 5 січня, прогнозується зміна погодних умов. Так, у західних, північних, більшості центральних та Харківській областях уночі очікується мокрий сніг, а вдень переважно дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця. Разом з тим на решті території вночі без опадів, а вдень невеликий дощ.

Також синоптики повідомляють, що в Україні подекуди очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від -3 до +4 градусів, а вдень температура становитиме +2 +8. Водночас на Закарпатті та півдні країни температура прогріється до +12 градусів.

Однак на високогір'ї Карпат прогнозується значний сніг, хуртовини. Температура протягом доби вагатиметься від -5 до 0 градусів.

Вже в п'ятницю, 6 січня, вночі в Україні, окрім південної частини та більшості західних областей, вдень у Карпатському регіоні та у східній частині прогнозуються опади переважно у вигляді мокрого снігу, а на решті території без істотних опадів.

Температура вночі та вдень становитиме -6 0 градусів, а на північному сході країни опуститься до -10. Одночасно у південній частині, більшості східних областей та в Карпатському регіоні вночі очікується від -2 до +4 градусів, а вдень +1+7.

Нагадаємо, Новий рік у столиці розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8 градуса, що відповідає погоді середини квітня.

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