Сильный ветер и переменная облачность: прогноз погоды на завтра

В среду, 4 января, в Украине будет тепло. Однако ожидается сильный ветер и переменная облачность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook .

По прогнозу синоптиков, завтра ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, а днем в Карпатах и на востоке страны местами прогнозируются порывы до 15-20 м/с

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов, а днем от +3 до +8.

Погода в Киеве

В столице и области завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области составит ночью 0 +5 градусов, а днем +3 +8. При этом в Киеве ночью будет +2 +4 градуса, а днем +4 +6.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на текущую неделю.

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